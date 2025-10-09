¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICÍA DE CORRIENTES

Corrientes: demoraron a dos jóvenes que presentaban antecedentes policiales

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 08:23

La Policía de Corrientes informó que este jueves, tras llevar a cabo un patrullaje en la ciudad capital, demoraron a dos jovenes que presentaban antecedentes policiales.

El operativo se realizó cerca de las 15, donde los agentes divisaron a dos individuos que se encontraban merodeando el lugar y observando el interior de vehículos estacionados en a intersección de las calles  Merceditas y Pasaje N° 160,

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que ambos jóvenes poseían antecedentes policiales, por lo que fueron demorados y trasladados a la comisaría correspondiente, donde continúan los trámites de rigor.

