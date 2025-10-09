Incendio en Corrientes: una mujer fue rescatada tras quedar atrapada entre las llamas

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes informó que el miércoles acudieron a un incendio en una vivienda de la ciudad Capital. Además de contener las llamas, salvaron a una mujer que estaba atrapada.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en un domicilio ubicado sobre calle Perú 1525. Las llamas se registraron en la planta superior de la estructura.

El Cuartel 397 atendió la llamada de socorro donde ya se encontraban efectivos policiales custodiando el lugar, que fueron alertados a través del 911.

La rápida acción de los bomberos pudo evitar una tragedia, pues una mujer se encontraba atrapada entre las llamas que habían tomado una de las habitaciones del domicilio.

Al ingresar al domicilio, la mujer fue hallada inconsciente y fue evacuada de urgencia por los servicios sanitarios.

"Cuando llegó la primera dotación, ya teníamos presencia policial en el lugar. La autobomba de Bomberos Voluntarios ingresó por planta baja a través de una escalera interna, mientras otra dotación procedió a ingresar por el balcón", explicó el jefe de bomberos, Daniel Bertorello, en entrevista a Radionord.

Luego de contener el fuego y asistir a los damnificados, se inició una investigación para determinar las causas del incendio.