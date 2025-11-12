Dos detenidos por causar disturbios en las calles de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas en diferentes circunstancias en la ciudad Capital.

La primera detención ocurrió en inmediaciones de avenida Paysandú y calle Cafayate, donde efectivos divisaron a un hombre a bordo de una bicicleta, generando disturbios en la vía pública.

Al ser abordado por los efectivos, el sujeto no pudo justificar su accionar ni la propiedad del rodado que manejaba.

Tras las primeras averiguaciones se constató que el hombre mayor de edad, identificado con el alias “Cascotito”, poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por otro lado, agentes policiales que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Loma y Excombatiente Cantero, observaron a un joven que causaba disturbios en estado de ebriedad.

El sujeto, mayor de edad, fue identificado bajo el alias “Peladito”. Además, se constató la presencia de antecedentes, siendo detenido en el lugar.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se realizaron las diligencias de cada caso.

