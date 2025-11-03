Recuperaron una motocicleta denunciada como robada y desbarataron un desarmadero

La Policía de Corrientes informó que el domingo desbarató un desarmadero clandestino de motos en la localidad de Goya.

El operativo fue ejecutado por personal de la Comisaría I, en conjunto con la Comisaría V de Goya, tras iniciarse una investigación por el robo de una moto marca Honda, modelo Wave; cuya propietaria denunció el hecho durante la madrugada del domingo.

Luego de la denuncia se inició la investigación que llevó a los oficiales hasta una casilla del barrio Matadero, donde funcionaba un desarmadero. Allí la motocicleta era “enfriada” para luego ser vendida.

Al ingresar al sitio, no solo se recuperó el rodado con pedido de búsqueda, que además ya tenía algunos plásticos cambiados, sino que también se secuestraron plásticos y partes de otras motocicletas.

Los vecinos del lugar informaron que ese lugar ya no está en funcionamiento. En tanto que los supuestos propietarios del lugar ya están identificados y no se descarta su próxima aprehensión.

El rodado fue reconocido por la damnificada, y será restituida a la brevedad, mientras que las demás partes y plástico serán sometidas a pericias para determinar su procedencia.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias del caso.