Demoran a siete hombres por pescar ilegalmente en una reserva de Ituzaingó

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a cuatro paraguayos y tres argentinos, que fueron descubiertos pescando ilegalmente dentro de la Reserva Natural “La Mosca”, un sector protegido que integra el área de influencia de la represa Yacyretá.

El operativo estuvo a cargo del Oficial Subayudante Monzón y su equipo, quienes realizaban un patrullaje preventivo por la zona rural cuando detectaron huellas de motocicletas que se internaban campo adentro.

Siguiendo el rastro a pie, los efectivos llegaron hasta la costa del río Paraná, donde hallaron dos campamentos ilegales: en el primero se encontraban cuatro ciudadanos paraguayos con tres motos, y en el segundo, a unos 300 metros, tres argentinos oriundos de Misiones.

Con apoyo del G.T.O. y de la Comisaría Segunda de Ituzaingó, los hombres fueron trasladados hasta la base policial, donde se les iniciaron actuaciones por violar la Ley Provincial N° 4736, que prohíbe la caza y la pesca en áreas naturales protegidas.