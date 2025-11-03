¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Demoran a siete hombres por pescar ilegalmente en una reserva de Ituzaingó

Cuatro paraguayos y tres argentinos fueron sorprendidos en plena Reserva “La Mosca”, un área protegida dentro de la zona de influencia de la represa Yacyretá.

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 08:02

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a cuatro paraguayos y tres argentinos, que fueron descubiertos pescando ilegalmente dentro de la Reserva Natural “La Mosca”, un sector protegido que integra el área de influencia de la represa Yacyretá.

El operativo estuvo a cargo del Oficial Subayudante Monzón y su equipo, quienes realizaban un patrullaje preventivo por la zona rural cuando detectaron huellas de motocicletas que se internaban campo adentro.

Siguiendo el rastro a pie, los efectivos llegaron hasta la costa del río Paraná, donde hallaron dos campamentos ilegales: en el primero se encontraban cuatro ciudadanos paraguayos con tres motos, y en el segundo, a unos 300 metros, tres argentinos oriundos de Misiones.

Con apoyo del G.T.O. y de la Comisaría Segunda de Ituzaingó, los hombres fueron trasladados hasta la base policial, donde se les iniciaron actuaciones por violar la Ley Provincial N° 4736, que prohíbe la caza y la pesca en áreas naturales protegidas.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD