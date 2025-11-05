Dos motocicletas sin documentación fueron secuestradas en diferentes operativos

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró dos motocicletas en diferentes circunstancias en la ciudad Capital.

El primer procedimiento se realizó en inmediaciones de avenida Dr. René Favaloro y calle José María Aguirre, del barrio Montaña, donde efectivos divisaron y abordaron a un hombre que conducía una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110cc, de color rojo con encendido directo, es decir, con los cables pelados, haciendo un puente eléctrico.

Se identificó a un hombre de apellido De la Cruz, de 33 años, quien no poseía los documentos que acrediten su propiedad, por tal motivo el rodado fue secuestrado de manera preventiva.

En el mismo lugar, se observó a un motociclista realizando maniobras peligrosas, en específico hacía “willy” con el rodado, por lo que fue demorado. Los efectivos identificaron a un menor de 16 años de apellido Masdeu, quien además no contaba con la documentación requerida por las autoridades.

Por tal motivo, se secuestró preventivamente una motocicleta marca Zanella, modelo Hot 90.

Los rodados secuestrados fueron trasladados a la dependencia correspondiente a fin de realizar las diligencias de cada caso.