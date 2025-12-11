Reforma laboral: qué se discute y qué impacto tendría en el empleo rural de Corrientes

En Hoja de Ruta, el abogado laboralista y secretario de la Sociedad Rural de Mercedes, Rodrigo Regidor, analizó las primeras señales del debate nacional sobre la reforma laboral y planteó cuáles son —desde la mirada del sector empresario— los puntos críticos para el trabajo en el campo correntino. Aunque todavía no hay un proyecto oficial, el llamado Consejo de Mayo ya dejó trascendidos que generan expectativas y preocupación.

Regidor explicó que, aun en un contexto favorable para la ganadería —con buenos precios y un mercado abierto a exportaciones—, el sector encuentra serias limitaciones para generar empleo formal. Sostuvo que el sistema actual “encarece la contratación”, por las cargas patronales y por la cantidad de juicios laborales que recibe el empresariado.

“Cualquier PyME rural necesita un contador para dar un alta y una baja. El sistema no es práctico, y eso desalienta la contratación”, remarcó.

Un vacío legal clave: el trabajo por día en el campo

Uno de los puntos de conflicto es que el estatuto del peón rural no contempla una modalidad esencial en la actividad: el empleo por día.

El régimen solo prevé personal permanente o personal temporario, pero este último está pensado para tareas estacionales y dentro de un plazo fijo.

“No puedo contratar a alguien dos días y darlo de baja sin un proceso engorroso. Eso no se adapta a la dinámica real del campo”, explicó.

Según adelantó, habría conversaciones para modificar esta parte del estatuto en el proyecto de reforma.

Bancarización obligatoria: una medida que preocupa al sector

Entre los puntos filtrados del debate nacional aparece la propuesta de prohibir los pagos en efectivo y obligar a que todos los salarios se transfieran por cuenta bancaria. Regidor advirtió que esto podría complicar el manejo diario en zonas rurales:

“Muchos trabajadores no viven en áreas urbanas. Obligar la bancarización absoluta puede trabar el proceso y desalentar que la gente vaya a trabajar al campo.”

Consultado sobre el impacto de la tecnología —drones, maquinaria moderna, servicios especializados—, señaló que hoy muchas tareas se resuelven mediante empresas contratistas.

En ese punto, destacó que la reforma evaluaría limitar la responsabilidad solidaria del empleador principal: “Si contrato una empresa de drones, esa empresa sería responsable por su personal. Hoy, la ley me hace solidariamente responsable a mí también”.

