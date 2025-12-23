Intento de robo en Corrientes: un policía detuvo un asalto en Medrano y Las Heras

Un intento de robo fue frustrado este martes por la mañana en la ciudad de Corrientes por la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio y se dirigía a su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, en la intersección de las calles Medrano y Las Heras. Según el parte oficial, el sargento ayudante Cristian Ariel Sosa circulaba en su vehículo particular cuando advirtió una situación sospechosa entre dos motociclistas.

De acuerdo a lo informado, uno de los hombres aceleró su moto e intentó robarle al otro que circulaba adelante. Esto derivó en un forcejeo y en la caída de ambos al asfalto. Ante esta situación, el policía dio la voz de “alto” e intentó reducir al agresor.

Sin embargo, el delincuente logró escapar por calle Medrano en dirección a la avenida Cazadores Correntinos. En el lugar abandonó una motocicleta Honda Wave sin dominio, un casco rojo y un teléfono celular Samsung.

La víctima, Héctor Simón Almirón, de 36 años, no resultó con lesiones de gravedad.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Policía, al mismo tiempo que se iniciaron los procedimientos correspondientes para identificar y localizar al autor del hecho.