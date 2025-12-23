Corrientes: la Provincia relevó a familias afectadas por las intensas lluvias

Ante las intensas lluvias que afectan a distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Corrientes desplegó un operativo de relevamiento para asistir a las familias damnificadas.

La tarea se realiza a través de equipos de trabajadores sociales de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas, en articulación con los municipios.

El operativo responde a directivas del ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, y tiene como objetivo evaluar daños, identificar necesidades urgentes y coordinar la asistencia correspondiente.

Recorrida por localidades afectadas

El ministro Irigoyen coordinó personalmente los relevamientos en la localidad de Empedrado, donde mantuvo contacto con el intendente Fernando Echeverría y ratificó el acompañamiento provincial. Según reportes meteorológicos, en la zona se registraron más de 130 milímetros de lluvia.

Posteriormente, el funcionario se trasladó a Manuel Derqui, donde junto al intendente Fabián Gutiérrez realizó una recorrida por los sectores afectados para observar la situación en el territorio.

Articulación con municipios y comités de crisis

La agenda continuó en El Sombrero, donde Irigoyen mantuvo un encuentro con la intendente Araceli Aponte y el Comité de Crisis local para conocer el estado actual de las familias afectadas y las acciones en marcha.

Además, se realizaron recorridas en zonas anegadas de la ciudad de Corrientes Capital, con el objetivo de continuar brindando asistencia a los damnificados.

Planificación y asistencia en territorio

Desde la cartera social indicaron que, debido al contexto geográfico y climático, el operativo requirió una planificación específica para garantizar la seguridad de los equipos técnicos y asegurar una intervención eficaz en cada localidad.