Dengue y fiebre amarilla: alerta y prevención en Corrientes según Pami

En el marco del Plan Integral de Prevención del Dengue, Pami lanzó una campaña de concientización y prevención del dengue y la fiebre amarilla, con foco en provincias consideradas de alto riesgo de contagio, entre ellas Corrientes.

La iniciativa busca reducir la reproducción del mosquito transmisor durante los meses más cálidos del año, período en el que aumentan los casos.

Dengue: transmisión domiciliaria

Desde Pami recordaron que el Aedes aegypti es un mosquito urbano y domiciliario, por lo que la transmisión del dengue ocurre principalmente en los hogares.

El contagio se produce solo por la picadura del mosquito infectado.

No se transmite de persona a persona.

No se contagia por objetos ni por vía oral, respiratoria o sexual.

Evitar criaderos: la principal medida

La obra social remarcó que la prevención del dengue depende, en gran medida, de evitar la reproducción del mosquito. Para ello, recomendó:

Desechar recipientes que acumulen agua.

Lavar y renovar bebederos de mascotas.

Rellenar floreros con arena.

Limpiar canaletas y desagües.

Revisar y tapar tanques de agua.

Mantener patios y jardines limpios y desmalezados.

Cómo protegerse de las picaduras

Entre las medidas de protección personal, Pami aconsejó:

Usar repelente de manera frecuente.

Vestir ropa clara que cubra brazos y piernas.

Colocar mosquiteros en puertas, ventanas, cunas y cochecitos.

Síntomas y consulta médica

Ante la aparición de:

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

Náuseas

Manchas en la piel

Pami subrayó la importancia de no automedicarse, consultar de inmediato al médico de cabecera y mantener una buena hidratación.

Fiebre amarilla y vacunación

En relación con la fiebre amarilla, se indicó que es una enfermedad viral transmitida por distintas especies de mosquitos, no solo el Aedes aegypti, y que no se contagia entre personas ni por objetos.

Puede generar cuadros graves, como hemorragias e insuficiencia hepática, por lo que la vacunación es una estrategia clave para prevenir complicaciones.

La vacuna está recomendada para quienes viven o viajan a zonas de riesgo, entre ellas:

Corrientes

Misiones

Formosa

Algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy

Debe aplicarse con indicación médica, teniendo en cuenta que no todas las personas pueden recibirla por posibles contraindicaciones.