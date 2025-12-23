Trasladarán a una cárcel común al médico condenado por abusos sexuales

La jueza de Ejecución ordenó el traslado de Claudio Alejandro Martínez Borda a la Unidad Penal N° 1, poniendo fin a su alojamiento en una dependencia policial, luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes dejara firmes las dos condenas por abusos sexuales que pesan sobre el médico.

Martínez Borda, exdirector del hospital “Eduardo Cicconetti” de Paso de la Patria, fue condenado en dos causas distintas por hechos de abuso sexual cometidos contra sus sobrinas menores de edad. La decisión judicial responde a los reiterados reclamos de la querella, que cuestionaba que el condenado permaneciera alojado en la Comisaría Primera de Corrientes, en condiciones consideradas privilegiadas.

Desde la querella, el abogado Raúl Sotelo, representante legal de una de las víctimas, había señalado que “es inadmisible que esta persona continúe como un preso vip”, y sostuvo que, al quedar firmes las sentencias, correspondía su inmediato traslado a una cárcel común.

En una de las causas, Martínez Borda recibió una condena de 2 años de prisión como autor material del delito de abuso sexual simple, en la modalidad de delito continuado, por hechos ocurridos entre 2017 y 2019, cuando la víctima tenía 16 años. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes.

La segunda sentencia, de mayor gravedad, fue dictada el 24 de febrero, cuando el mismo tribunal lo condenó a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra otra de sus sobrinas, que al momento de los hechos tenía 8 años.

Durante los juicios, las acusaciones fueron respaldadas por pruebas médicas, pericias profesionales y testimonios, elementos que el STJ consideró suficientes para ratificar ambas condenas. En los fallos se describieron conductas reiteradas de abuso, aprovechando situaciones de soledad con las víctimas, tanto en el ámbito familiar como durante traslados en un vehículo particular.

Con la orden de la jueza de Ejecución, el condenado deberá ser alojado en una unidad penal acorde a su condición de condenado, dando respuesta a los reclamos de las víctimas y sus representantes legales.