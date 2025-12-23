El ministro de Salud confirmó la continuidad de funcionarios en su gabinete

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, ratificó en sus funciones a dos subsecretarios y al director general de Administración de la cartera sanitaria.

El mismo se realizó a través del Decreto N°59, firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Según lo informado, continuará al frente de la Subsecretaría de Salud Pública Luis Silverio Gonzaga Pérez, mientras que en la Subsecretaría de Gestión Sanitaria fue ratificada María Silvina Vega Bajo.

En tanto, en la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud Pública seguirá desempeñándose Francisco Damián Fernández.

El acto de ratificación se llevó a cabo este martes al mediodía en la sede de la institución, ubicada sobre calle Córdoba, con la presencia de autoridades y personal del área.