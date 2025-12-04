Atraparon a un hombre con pedido de captura por delitos sexuales en Corrientes

En un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado en avenida Independencia y Ruta Nacional 12, demoraron al conductor de una moto y tras verificar sus datos se determinó que tenía un pedido activo de captura.

Se trató de un trabajo de prevención desplegado por personal de la Comisaría 16° Urbana, quienes demoraron el avance de una Honda Biz, sin patente colocada, que era conducida por Héctor Antonio Saucedo (50 años).

El hombre además no contaba con documentación alguna que acredite identidad, según detallaron las fuentes.

Posteriormente, surgió que sobre el mismo pesaba un pedido de captura emitido por el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes en una causa de "supuesto abuso sexual simple, doblemente agravado por la calidad de autor, de haber cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia y delito continuado".

En consecuencia, el hombre fue traslado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de las disposiciones legales de los jueces actuantes.

Lo que cabe conocerse es el motivo por el cual permanecía en libertad, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos condenatorios.