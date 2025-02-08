Un soldado voluntario se encuentra grave tras ser apuñalado en Corrientes

Un solado voluntario fue apuñalado en la localidad correntina de Monte Caseros, informaron este sábado fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de calle Eva Duarte de Perón y Bergamini, y según los primeros informes, el joven de 27 años ingresó a la guardia del hospital, con una herida de arma blanca en región cervical de 15 centímetros de longitud, aproximadamente.

El paciente, oriundo de la localidad de Sauce, ingresa en estado de shock hipovolémico, con mucha pérdida de sangre. Inmediatamente ingresa al quirófano, donde es atendido por el doctor Belleza, y la doctora Sánchez. Quienes realizan el cierre de la herida y posteriormente es derivado a Paso de los Libres.

El paciente llega a la ciudad de Paso de los Libres aproximadamente a las 5 de la mañana e ingresó inmediatamente a terapia intensiva donde se encuentra en este momento, precisó el portal Corrientes Mocoretá.

El detenido

Personal de la comisaria 1ra, 3ra y GTO intervienen en una pelea que se produjo en calle Bergamini y Juan Pujol. Los participantes eran dos soldados voluntarios, uno de apellido Galloso de 21 años -detenido- y Riquel de 27 años, éste último resultó con una herida cortante en la zona del cuello lado izquierdo y fue derivado al hospital.

En tanto fue detenido el supuesto autor. Las actuaciones se iniciaron en Comisaría 1ra. Bajo la conducción del Fiscal López Ruiz.