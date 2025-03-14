Una mujer denunció a su propio hijo por violar una perimetral

Una mujer de 60 años llamó a la Policía para advertir de la cercanía a su hogar de su propio hijo de 37 años que tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

El hecho, se registró en últimas horas en en el barrio Doctor Montaña, cuando el joven se acercó a la casa de la mujer luego de ya tener una perimetral que fue otorgado desde el Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia Nº3.

Ante el hecho, la Comisaría 14° urbana, por orden de la Fiscalía en turno, inició una nueva causa por desobediencia a una orden judicial.