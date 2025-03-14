Detuvieron a un hombre que era intensamente buscado en Corrientes

La Policía de Corrientes, informó este viernes que capturaron a un hombre mayor edad que era intensamente buscado por la justicia por haber robado un auto. Lo aprehendieron en plena vía pública de la ciudad capital.

El hombre fue interceptado en avenida Armenia al 4300 y era rastreado hace días por la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Corrientes. Los agentes de esta dependencia policial, lograron detenerlos luego de intensos labores de localización.

Por el momento, se encuentra a disposición de la justicia ordinaria, donde se continúan con los trámites legales correspondientes.

