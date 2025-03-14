¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
Prófugo de la justicia

Detuvieron a un hombre que era intensamente buscado en Corrientes

Lo interceptaron en una barrio de la capital.

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 09:27

La Policía de Corrientes, informó este viernes que capturaron a un hombre mayor edad que era intensamente buscado por la justicia por haber robado un auto.  Lo aprehendieron en plena vía pública de la ciudad capital.

El hombre fue interceptado en avenida Armenia al 4300 y era rastreado hace días por la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Corrientes. Los agentes de esta dependencia policial, lograron detenerlos luego de intensos labores de localización.

Por el momento, se encuentra a disposición de la justicia ordinaria, donde se continúan con los trámites legales correspondientes.
 

