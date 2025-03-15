¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Felinos calor en Corrientes Gustavo Valdés
Corrientes

Saltaron un portón para entrar a robar a un comercio en pleno centro y fueron detenidos 

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 15 de marzo de 2025 a las 12:13

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a dos jóvenes que fueron sorprendidos saltando una reja para entrar a robar en un comercio de la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban recorridas de prevención por Bolívar, entre Chaco y Misiones cuando divisaron a dos jóvenes que habían ingresado al interior del garaje de un local comercial, saltando el portón del mismo. 

Por tal motivo, los policías procedieron a la identificación de ambos, tratándose de dos mayores de edad y uno de ellos poseía tener antecedentes delictivos.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.

 

