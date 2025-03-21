Cae en Corrientes un hombre acusado de un robo de gran magnitud en La Pampa

La policía de Corrientes y Chaco, informaron este viernes que capturaron a un hombre de 40 años que era intensamente buscado por haber estado involucrado en un robo ocurrido en la zona rural de la provincia de La Pampa. La aprehensión se produjo este jueves por la noche en las cercanías del Parque Mitre, en la ciudad de Corrientes.

El detenido fue identificado como J.A. Machado, oriundo de Buenos Aires, quien estaba siendo investigado desde principios de año. La investigación permitió a los agentes rastrear su ubicación hasta la provincia de Corrientes.

A través de una estrategia, los policías se hicieron pasar por compradores interesados en un vehículo que Machado había puesto a la venta en el Marketplace de Facebook. Esta táctica permitió a los investigadores ubicarlo en la zona rural de El Perichón, donde residía en una propiedad aislada.

Durante las horas siguientes, Machado indicó que se encontraba llegando al Parque Mitre, donde inmediatamente fue interceptado por los efectivos de seguridad. Tras su arresto, fue trasladado a la Comisaría Cuarta de la ciudad de Corrientes.

El hombre está acusado de participar en un robo de gran magnitud cometido en enero de este año en La Pampa. En ese ilícito, junto a sus cómplices, armado y con capuchas, atacó a una pareja de adultos mayores a quienes maniataron para robarles una importante suma de dinero en dólares, pesos argentinos, joyas y otros objetos de valor. Debido a la violencia del hecho y la gravedad de sus actos, Machado es considerado un delincuente de alta peligrosidad.

Se espera que se esclarezcan más detalles sobre su posible vinculación con otros hechos delictivos en la región.