Un motociclista está grave tras chocar contra un vacuno en una ruta correntina 

La Policía de Corrientes informó este martes que un motociclista está grave tras chocar contra un animal vacuno en la Ruta Provincial N°19.

El accidente, se registró en cercanía a la localidad Paraje Salinas Grandes y tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Guerrero de 110cc, guiada por un hombre de 30 años de edad.

Según la información inicial, el mismo había colisionado contra un animal vacuno que se hallaba en la zona.

A consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta fue trasladado hasta el hospital local, donde tras ser examinado se determinó que poseía lesiones de carácter graves.

En el lugar, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites del caso.