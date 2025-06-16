Accidente fatal en Ruta 12: dos muertos tras el choque entre una moto y una camioneta

Dos personas murieron tras el choque entre una moto y una camioneta en cercanías a la localidad correntina de El Sombrero, informaron este lunes fuentes policiales.

El accidente se registró en plena lluvia sobre Ruta nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 101, en el ingreso a una reconocida cabaña de la zona.

Por razones que se tratan de establecer, una moto, en la que circulaban un hombre y una mujer, colisionó contra una camioneta marca Nissan.

Fuentes policiales señalaron a El Litoral que como consecuencia del impacto, el hombre de apellido Chávez falleció en el lugar, mientras que la mujer, de apellido Fernández, fue trasladada al Hospital Escuela, donde finalmente murió.

Entre tanto, la camioneta era conducida por un sujeto de apellido Borda, quien resultó ileso.

La Policía continúa con las diligencias del caso.



