Condenaron a miembro de una banda narco con ramificación en Corrientes

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Formosa condenó a 7 años de prisión a un hombre que planificó y coordinó el transporte de marihuana y cocaína desde la República de Paraguay hasta diferentes provincias argentinas y la República Oriental del Uruguay, bajo la modalidad de ocultamiento en "doble fondo" en vehículos de alta gama con dominios argentinos para no levantar sospecha.

Se trata de uno de los integrantes de una amplia organización narco con ramificación en Corrientes, donde dos hombres recibieron sentencia, en febrero de 2024.

Sobre la última condena de la banda, en representación del MPF, intervino el fiscal federal Luis Benítez, quien subroga la Fiscalía General ante el TOF de Formosa y, además, había dirigido la investigación en la etapa de instrucción.

El imputado fue Federico Sotelo, de 32 años, oriundo de la provincia de Formosa, quien fue condenado como partícipe necesario del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real por dos hechos.

El debate comenzó el 5 de junio pasado y el veredicto se conoció al día siguiente. El tribunal estuvo conformado por los jueces Fabian Gustavo Cardozo, Juan Manuel Iglesias y Enrique Jorge Bosch.

En su alegato, el fiscal había solicitado la pena de 12 años de prisión, al considerarlo organizador y financista de transporte de estupefacientes en concurso real con asociación ilícita, delito este último por el que finalmente fue absuelto.

En esa oportunidad, Benítez hizo hincapié en la entidad de la organización dedicada al narcotráfico transnacional comandada por Sotelo, el tipo y cantidad de estupefaciente secuestrado y el desprecio por la vida y la salud de la sociedad, particularmente jóvenes, receptora de la droga.

Detenido

Sotelo fue detenido el 3 de octubre de 2024 en la ciudad de Formosa, como consecuencia de la orden de captura nacional e internacional derivada de la investigación, a cargo de Benítez, y del trabajo en conjunto de los equipos de investigación entre el MPF de la República Argentina y el Ministerio Público de la República del Paraguay.

En los distintos procesos desarrollados por el MPF en los que se investigó a esta organización, fueron secuestrados 739,597 kilos de marihuana y 97,115 kilos de cocaína.

En el marco de la organización hay otras 10 personas condenadas por el mismo delito, con diferentes grados de participación, y en diferentes jurisdicciones:

Walter Añazco y Richard Añazco fueron condenados en octubre de 2023 por el TOF de Formosa en el marco de un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Benítez, a las penas de 5 años y 6 meses de prisión, y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

Fabián Micieli fue condenado en mayo de 2024 por TOF de Santa Fe a 7 años de prisión.

José Fabio Rodríguez y Hugo Landa Gadea fueron condenados en 2023 por el TOF de Formosa a 6 años de prisión, tras un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Benítez.

Fernando Adrián González y Hugo Alberto Ojeda fueron condenados en febrero de 2024 por el TOF de Corrientes a las penas de 4 y 3 años de prisión, respectivamente.

Paulino Machado y Elva Beatriz Rolón Yeza fueron condenados en noviembre de 2024 por el TOF de Formosa a 6 años de prisión, no solo por el delito de transporte de estupefacientes, sino también en concurso real con el de asociación ilícita, en juicios de trámite abreviado y tras un acuerdo con el fiscal Benítez.

Carlos Antonio Acosta fue condenado el 20 de mayo de 2024 por el TOF de Posadas a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, como autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa.

Por su parte, dos mujeres -una de ellas de nacionalidad paraguaya y concubina Sotelo-, y un hombre se encuentran detenidos en procesos aún en trámite.

InvestigaciónLa causa tuvo su origen el 18 de septiembre de 2022, como consecuencia de la detención de los hermanos Añazco en el Puente Libertad de la ciudad de El Colorado, provincia de Formosa, ocasión en la cual transportaban 100,665 kilogramos de marihuana, oculta en un automóvil Volkswagen Golf, remolcado por un flete, con destino a Santa Fe.A través de la investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Formosa, a cargo de Benítez, se pudo comprobar que había sido Sotelo quien había contratado a los hermanos Añazco para efectuar el transporte de estupefaciente.Por otra parte, se pudo verificar que Sotelo se encontraba prófugo en una causa federal acusado de haber participado de un hecho ocurrido el 2 de mayo de 2022, en la provincia de Santa Fe, vinculado al transporte de 478 kilogramos de marihuana en una camioneta Toyota Hilux en la cual se trasladaba junto a otro hombre.Como consecuencia, entre 2022 y 2024 se realizaron una serie de procedimientos concatenados que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de ciudadanos argentinos, paraguayos y uruguayos, que permitieron vincularlos a la misma organización delictiva, según la pesquisa comandada por Sotelo, quien coordinaba el transporte de estupefaciente a distintos lugares de nuestro país, como así también hacia Uruguay.