Demoraron a un hombre con una motocicleta de dudosa procedencia

Este miércoles al mediodía demoraron a una persona con una motocicleta de dudosa procedencia, en un operativo en prevención de ilícitos realizado por efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en recorridas , .

El procedimiento fue realizado cerca de las 12, en inmediaciones de avenida Medrano y Cartagena, donde divisaron a una persona a bordo de una Honda Titan CG de 150 cc, que posteriormente fue identificado.

Al momento del procedimiento no contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, además, tras las primeras averiguaciones, comprobaron que la moto presentaba adulteraciones en sus numeraciones, por lo cual fue secuestrada preventivamente.

El demorado junto a la motocicleta fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno.

