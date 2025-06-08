¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

fiesta de las colectividades Gustavo Valdés Gustavo Valdés
Inseguridad

Ladrones abandonaron lo robado luego de ingresar en un domicilio

Tras tareas investigativas, los elementos fueron hallados en un descampado del barrio Universitario.

Por El Litoral

Domingo, 08 de junio de 2025 a las 10:22

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la capital correntina.

Tras la denuncia del robo en un domicilio en el barrio Universitario, se iniciaron tareas investigativas por parte de efectivos de la Comisaría XVI Urbana y la Unidad Fiscal de Investigación.

Como resultados de estas tareas se logró hallar y secuestrar tres camas de una plaza, un colchón de una plaza, una heladera y una garrafa de gas de 10 kilogramos, los cuales fueron abandonados en una zona descampada.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, a fin de continuar los trámites del caso.

