Ladrones abandonaron lo robado luego de ingresar en un domicilio

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la capital correntina.

Tras la denuncia del robo en un domicilio en el barrio Universitario, se iniciaron tareas investigativas por parte de efectivos de la Comisaría XVI Urbana y la Unidad Fiscal de Investigación.

Como resultados de estas tareas se logró hallar y secuestrar tres camas de una plaza, un colchón de una plaza, una heladera y una garrafa de gas de 10 kilogramos, los cuales fueron abandonados en una zona descampada.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, a fin de continuar los trámites del caso.