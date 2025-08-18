Murió un motociclista tras chocar con una camioneta en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un joven tras un grave accidente de tránsito que se registró en Curuzú Cuatiá.

Según la información inicial, el accidente se registró en horas de la madrugada del lunes, cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de las avenidas República Oriental del Uruguay y Laprida.

El mismo, tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota, conducida por un hombre de 61 años, y una motocicleta Motomel 150cc, guiada por un joven de apellido Montiel, quien iba acompañado por una mujer identificada como Feria, ambos mayores de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, Montiel perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas, mientras que su acompañante resultó con heridas de menor consideración y fue trasladada al Hospital Fernando Irastorza para su atención médica.

En la Comisaría de Distrito Primera se llevan adelante las diligencias correspondientes, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, a fin de establecer las causas y responsabilidades del siniestro.