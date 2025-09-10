Corrientes: armas, municiones y trofeos secuestrados en un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre durante un allanamiento en la ciudad de Goya, donde secuestraron un arsenal y elementos relacionados a la caza furtiva.

El operativo fue ejecutado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya en el domicilio de Pedro M., ubicado en la Segunda Sección, Paraje Santillán.

El allanamiento contó con la presencia de un médico veterinario y personal de Recurso Naturales.

Como resultado del operativo se secuestró un arsenal compuesto por seis rifles calibre 22 (tres con mira telescópica), una escopeta calibre 16, una pistola calibre 22, un revolver calibre 38 y municiones de diferentes calibres.. Además, se encontraron cuchillos, navajas, un machete, un serrucho y una chaira.

Por otro lado, se hallaron trofeos de caza, astas, embutidos y productos cárnicos, vinculados a la práctica de caza furtiva.

El propietario del domicilio, junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la Justicia. Estas acciones tienen el fin de proteger la fauna y garantizar la seguridad en zonas rurales.