El té correntino es el mejor del mundo: fue reconocido por 8ª vez en el Gold Medal Tea

Corrientes volvió a brillar en el mapa mundial del té. Por octava vez, el té de la provincia se consagró en una de las categorías de la competencia internacional Gold Medal Tea, consolidando a la región como un referente global en producción de infusiones de calidad.

El galardón reconoce a los mejores productores de té para consumo masivo, aquellos que abastecen a grandes cadenas con saquitos listos para el mundo. Taragüi, marca insignia de Establecimiento Las Marías, se elabora en Corrientes y destaca por la excelencia de sus cultivos, cosecha y elaboración.

Taragüi recibió su 8ª medalla en el Gold Medal Tea

“El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, felicita a Las Marías por obtener nuevamente el Primer Premio en la competencia internacional Gold Medal Tea, en el marco de la 14ª Conferencia Anual del Té de América del Norte Estados Unidos”, publicó el Ministerio de Producción.

El logro que pone a Corrientes en el podio mundial, y Taragüi publicó en sus redes: “Por octava vez fuimos distinguidos con la Gold Medal, en la 14ª Conferencia Anual del Té de América del Norte. Nos enorgullece que nuestro té haya sido reconocido como el mejor de su categoría, en uno de los encuentros internacionales más relevantes del mundo de las infusiones”.

A lo largo de los años, Las Marías ha recibido múltiples distinciones que reflejan su compromiso con la calidad y la producción responsable. En 2015 y 2016, su té Taragüi obtuvo el ITQI Superior Taste Award, convirtiéndose en el único té de América Latina reconocido por su sabor, aroma e intensidad. Además, en 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025 participó del Congreso de la Tea Association of the USA, donde fue galardonado en la Gold Medal Tea Competition, destacándose en su categoría y consolidándose como el mejor té de Argentina por la calidad de su hoja, el color, la intensidad y el aroma de su infusión.

La publicación en redes sociales de Taragüi

Con este nuevo reconocimiento, la provincia reafirma su liderazgo en la industria del té y continúa llevando el nombre de Corrientes a lo más alto, demostrando que la calidad y el sabor genuino pueden competir y ganar en cualquier escenario internacional.