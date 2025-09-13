¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Té correntino enjambre de abejas José María Muscari
Té correntino enjambre de abejas José María Muscari
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Recuperaron una motocicleta que fue robada y abandonada en la calle

El hecho se registró en horas del viernes en un barrio de la capital correntina.

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 12:37

La Policía de Corrientes informó este sábado que recuperaron una moto que fue robada y abandonada en la vía publica.

Efectivos policiales realizaban recorridas de prevención en el barrio Nuevo, sobre calle Tupac Amaru, cuando los policías observaron a un hombre a bordo de una motocicleta Honda Wave 110cc.

Al intentar identificarlo y presentarse como efectivos, el sujeto huyó del lugar abandonando el rodado en la vía pública.

Tras las primeras averiguaciones, se constató que la motocicleta había sido denunciada como robada. El rodado fue secuestrado preventivamente y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD