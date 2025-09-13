Recuperaron una motocicleta que fue robada y abandonada en la calle

La Policía de Corrientes informó este sábado que recuperaron una moto que fue robada y abandonada en la vía publica.

Efectivos policiales realizaban recorridas de prevención en el barrio Nuevo, sobre calle Tupac Amaru, cuando los policías observaron a un hombre a bordo de una motocicleta Honda Wave 110cc.

Al intentar identificarlo y presentarse como efectivos, el sujeto huyó del lugar abandonando el rodado en la vía pública.

Tras las primeras averiguaciones, se constató que la motocicleta había sido denunciada como robada. El rodado fue secuestrado preventivamente y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.