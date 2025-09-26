¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FIN DE SEMANA PARA LOS JOVENES

Con gran brillo inicia la 58° Fiesta Provincial de los Estudiantes en Empedrado

Será todo el fin de semana con espectáculos de primer nivel, desfile de carrozas y la tradicional elección de la Reina de los Estudiantes

Por El Litoral

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 10:39

La tradicional Fiesta Provincial de los Estudiantes se inicia en Empedrado este viernes 26 y se extenderá hasta el domingo al 28 de septiembre de 2025 en su edición LVIII°.

Entre los artistas convocados figuran El Súper de Huguito; Sabor a Cumbia; The Jungle y muchos más.

A las 22 de este viernes, dará comienzo la fiesta con el encendido de la antorcha y un show de apertura a cargo de un DJ.

Al día siguiente, el sábado 27 de septiembre a las 22 horas, se presentará otro show de apertura, seguido de la elección de reina y música en vivo con un DJ.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre a las 16 horas, tendrá lugar el desfile de carrozas, y posteriormente, se realizarán las entregas de premios y reconocimientos.

La fiesta promete ser un evento emocionante y lleno de actividades para todos los asistentes. Con una variedad de shows, música y eventos solidarios, la LVIII° Fiesta Provincial de los Estudiantes será una experiencia inolvidable.

La organización espera recibir a miles de personas en Empedrado para disfrutar de esta fiesta que año tras año convoca a una multitud.

