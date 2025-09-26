Ángel de Brito criticó duramente a Flor Vigna tras negarse a dar notas

El episodio se dio pocos días después de que Flor Vigna hablara públicamente sobre su relación con Luciano Castro, asegurando que atravesó un “infierno” mientras estaba con el actor. Cuando los periodistas volvieron a buscarla para consultarle sobre esas declaraciones y otras polémicas, la actriz se negó a responder: “Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que dé a poquito está bueno valorar el ‘no’”.

Ese gesto de negativa fue suficiente para que Ángel de Brito mostrara su enojo en su ciclo. En su programa, no se guardó nada: “Llévatela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Que mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”, lanzó sin rodeos, dejando en evidencia su molestia por la actitud de la actriz.

Para el conductor, el problema no es solo que Vigna se niegue a hablar: se trata de un patrón que se repite cada vez que genera polémica. “Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”, añadió, recordando otros momentos que la habían puesto en el ojo de la tormenta mediática.

Finalmente, Ángel cerró su descargo con un mensaje contundente sobre la lógica mediática: “Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”.

FUENTE: minutouno.com