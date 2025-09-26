Goya: recuperaron una moto robada en el 2021

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperaron una motocicleta que había sido robada en 2021 en la localidad correntina de Goya.

El procedimiento se concretó cuando los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta marca Corven de 110cc e identificaron a su conductor, un hombre mayor de edad. Al verificar los datos del rodado, constataron que contaba con pedido de secuestro por una denuncia de sustracción presentada hace cuatro años.

Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y el conductor demorado. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia, y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las diligencias pertinentes.