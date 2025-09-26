Caso de abuso en Castelli: una niña de 11 dio a luz y sus padres están detenidos

Una niña de 11 años de la localidad chaqueña de Juan José Castelli dió a luz esta semana y la Justicia investiga el caso bajo la carátula de abuso sexual infantil agravado. El estremecedor hecho ocurrió en el barrio 17 de Octubre de la vecina provincia.

Según datalló la Fiscalía, la víctima ingresó al hospital Bicentenario con graves lesiones y restos compatibles con un aborto. Horas después, su madre se presentó con un bebé que sería hijo de la menor. La menor había ingresado al nosocomio con un cuadro ginecológico grave que derivó en la apertura de una causa judicial.

Según el parte policial, el médico W.R.R. (49), que estaba de guardia, fue alertado cerca de las 6:00 or una obstetra para atender a la menor, quien presentaba un sangrado ginecológico. Bajo sedación, el profesional constató desgarros genitales y restos ovulares compatibles con un aborto incompleto, además de signos evidentes de un posible abuso sexual.

Ante el hallazgo, intervino la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, junto con la Asesoría de Menores y el Juzgado de Familia N°2. Por orden judicial, se allanó el domicilio de la madre de la víctima, G.S. (37), donde se secuestraron prendas con manchas biológicas que serán sometidas a pericias.

Horas después, G.S. se presentó en el hospital con un bebé recién nacido, que según confirmaron los investigadores, es hijo de la niña víctima del abuso. La Fiscalía dispuso la detención de la madre y su pareja, E.S. (36), acusados de encubrimiento agravado, y ordenó la toma de sus declaraciones.

En tanto, se dispuso un operativo de protección integral: la menor permanece internada bajo custodia policial en el área de Obstetricia, mientras que el bebé fue trasladado a Neonatología para su resguardo.

La causa sigue en plena investigación. Los fiscales no descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se recojan testimonios clave.

Fuente: Perfil.