Daniela Celis brindó detalles sobre la evolución de Thiago Medina

Thiago Medina sigue internado en la unidad de terapia intensiva desde el pasado viernes 12 de septiembre. Durante estos días, la evolución del joven de 22 años ha sido seguida de cerca por los partes médicos oficiales y por las actualizaciones que comparte en sus redes Daniela Celis, madre de sus dos hijas y expareja del motociclista.

El accidente vial que sufrió días atrás le provocó una fractura en la parrilla costal, por lo que debió someterse a una cirugía para reparar la lesión. Tras la operación, su capacidad respiratoria presentó complicaciones, manteniéndose su estado en situación reservada. Este jueves por la tarde, Daniela compartió con sus seguidores un mensaje que llevó algo de tranquilidad sobre la salud de Thiago.

A través de una publicación con una imagen del cielo despejado, la madre de sus hijas escribió: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Además, como ha hecho en cada actualización, pidió: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.



FUENTE: minutouno.com