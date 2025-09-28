Demoraron a un joven que causaba disturbios en la vía pública

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre que estaba provocando disturbios en la vía publica en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban recorridas de prevención cuando observaron a un sujeto que provocaba disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, generando molestias e intranquilidad entre los vecinos.

Los policías procedieron a la identificación y demora del joven, de 26 años de edad, quien no supo justificar su accionar en el lugar. Tras las primeras averiguaciones, se conoció que registraría antecedentes policiales.

El hombre fue trasladado a la dependencia jurisdiccional correspondiente, donde se iniciaron las diligencias de rigor para determinar los pasos a seguir en la causa.