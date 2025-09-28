Corrientes se destacó en Bariloche como provincia propicia para el desarrollo de pymes

La provincia de Corrientes fue protagonista en el XXVIII Foro Iberoamericano de Sistema de Garantías y Financiamiento Pymes, realizado en San Carlos de Bariloche, donde presentó ante un público internacional las políticas y programas que consolidan su posicionamiento como un territorio propicio para la radicación y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

En representación del Gobierno provincial y la Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Patricio Carando, participaron el director Secretario General de Hacienda, Juan José Affur, y el coordinador de Herramientas Financieras, Ricardo Charpin, quienes destacaron que Corrientes es la provincia con menor carga fiscal del país, además de contar con un Régimen de Promoción de Inversiones, puertos estratégicos y un portafolio de herramientas financieras innovadoras.

Herramientas que impulsan el desarrollo

Durante la exposición, se pusieron en relieve instrumentos clave como:

FodIn (Fondo de Desarrollo Industrial)

FideCor (Fondo de Desarrollo para la Economía de Corrientes)

Líneas de créditos en articulación con el CFI

Fondos de Garantías, Desarrollo, Sustentabilidad y Anticíclico

Vehículos financieros que facilitan a las Pymes el acceso al mercado de capitales

Según explicaron, estas herramientas han acompañado a más de 4.000 Pymes a lo largo de distintos programas, entre los que se destacan el Fortalecimiento de la Industria Cárnica, la Relocalización de Pymes en Parques Industriales, la Reconversión Energética, el Financiamiento Verde, el Desarrollo de Cadenas de Valor, la Línea Mujeres y el Fideicomiso Financiero Corrientes Exporta Arroz, entre otros.

Corrientes, un territorio competitivo

Los funcionarios subrayaron que estas políticas, diseñadas bajo la órbita de la Subsecretaría de Hacienda, generan condiciones competitivas para atraer inversiones. En palabras de los representantes correntinos:

“Generación de empleo más incorporación de valor agregado y fortalecimiento de la cadena de valor, es igual a desarrollo”.

De este modo, Corrientes reafirma su compromiso con la creación de un ecosistema favorable para las Pymes, consolidándose como un actor clave en la agenda económica y empresarial de la región.