Abandonó una motocicleta robada al notar la presencia de la Policía

La Policía de Corrientes informó que este miércoles recuperó en ciudad Capital una motocicleta con denuncia de robo.

El procedimiento se produjo en la madrugada de este miércoles, cuando por calle Rómulo Artieda y colectora de Ruta Nacional N° 12, efectivos divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta, quien al notar la presencia policial, emprendió la huida, abandonando el rodado en la vía pública.

Es así que se secuestró una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, que tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que fue denunciada como robada.

El rodado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.