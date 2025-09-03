¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO

La Policía de Corrientes secuestró municiones y demoró a un sospechoso

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 11:17

La Policía de Corrientes informó este martes que, en el marco de tareas investigativas realizadas junto a la unidad fiscal interviniente, se demoró a un sujetosecuestró de diversos elementos considerados de interés para una causa en curso.

El operativo tuvo lugar en la ciudad capital y permitió identificar a una persona que tenía en su poder un correaje, proyectiles, camperas y cargadores calibre 9mm. Estos objetos fueron incautados como parte del proceso.

Tanto el demorado como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las diligencias judiciales para determinar el origen y la finalidad de los objetos hallados.

 

