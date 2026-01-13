Ituzaingó: detuvieron a cazadores y cuatreros en la reserva natural Cambyretá

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la ciudad correntina de Ituzaingó realizaron un operativo en la Reserva Natural Cambyretá, tras reiteradas denuncias por caza furtiva y faenas clandestinas detectadas en caminos vecinales y establecimientos rurales de la zona.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron dos motocicletas, dos bicicletas, cuchillos, machetes, pinzas, linternas, boleadoras, chuzas y dos rifles, calibres .22 y 5,5, además de otros elementos utilizados para la actividad ilegal.

En el marco del operativo, fueron identificados y demorados siete hombres, de los cuales cinco quedaron alojados en la alcaldía de la Comisaría Tercera, algunos de ellos con antecedentes por abigeato.

Secuestros y actuaciones administrativas

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, mientras se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de delitos rurales y protección ambiental.

Controles y prevención en zonas rurales

Desde la Policía Rural informaron que los operativos continuarán de manera periódica en la zona, con el objetivo de reforzar la prevención de delitos rurales, combatir la caza furtiva y proteger la fauna autóctona en áreas naturales protegidas del departamento Ituzaingó.