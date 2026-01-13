Corrientes: detuvieron a un joven en un intento de robo en Monte Caseros

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 26 años luego de ser sorprendido en el momento en que cometía un robo en una vivienda de Monte Caseros.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 15:00 en una casa ubicada en la intersección de las calles Plácido Martínez y Lavalle. Según informaron fuentes oficiales, la policía llegó al lugar tras recibir un alerta del Sistema Integral de Seguridad 911.

Al notar la presencia policial, dos personas intentaron huir, pero uno de ellos fue detenido en el lugar. Se recuperaron un aire acondicionado y un lavarropas que habían sido robados tras forzar la puerta de acceso de la vivienda.

El joven detenido fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía.