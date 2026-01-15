Encontraron en Buenos Aires a una menor correntina que desapareció a finales de 2025

La Policía de Corrientes informó que encontró en Buenos Aires a una menor de edad que estaba desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de M.K.S. Ayala de 16 años, quien se ausentó del hogar María Nazareth y Laura Vicuña el pasado 29 de diciembre de 2025, siendo denunciada su desaparición en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

La menor fue finalmente hallada por personal de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura tras una intensa investigación que arrojó resultado positivo. La adolescente está actualmente en la provincia de Buenos Aires junto a un familiar.

El hallazgo se hizo en conjunto a la Policía de Buenos Aires apostada en la ciudad de Berazategui.

Al respecto ya tomó conocimiento la Fiscalía interviniente en el caso, así como la parte denunciante, mientras se realizan las diligencias del caso en la dependencia mencionada primeramente.

