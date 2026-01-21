¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Unión Europea Boca Unidos
INSEGURIDAD

Corrientes: recuperaron una computadora portátil con denuncia de robo

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 12:35

La Policía de Corrientes informó que recuperó una computadora portátil en la ciudad Capital, la cual había sido denunciada como robada.

El operativo ocurrió en la noche del lunes 19 cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos se encontraban realizando un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de las calles Tupac Amarú y Ramos Mejia, divisaron a una persona cargando consigo una computadora portátil.

El sujeto, al notar la presencia policial, arrojó el dispositivo a la vía pública y huyó, perdiéndose de la vista de los agentes.

Es así que los policías secuestraron una computadora marca Bangho, realizando las diligencias correspondientes en el lugar. Al realizar las primeras averiguaciones, se constató que el dispositivo había sido denunciado como robado días atrás.

La computadora fue trasladada a la comisaría correspondiente a fin de continuar con los trámites de rigor.

