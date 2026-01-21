Recuperaron muleta y bota ortopédica denunciados como sustraídos

La Policía recuperó varios objetos que habían sido sustraídos en dos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Corrientes. En el primer caso, los efectivos de la Comisaría 18° Urbana recuperaron una bota ortopédica, muletas, un secador de pelo, plumas y otros objetos que habían sido robados de una vivienda del barrio Loma Alta.



En el segundo caso, se recuperó una escalera de madera y un lavarropas marca Codini que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en las calles Turin y Tupac Amaru. Los objetos fueron encontrados en las inmediaciones del asentamiento Costa Esperanza.



La recuperación de los objetos fue posible gracias a las labores investigativas realizadas por el personal policial de la mencionada dependencia policial, en colaboración con la Fiscalía en turno.