¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé
Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA 18° DE CORRIENTES

Recuperaron muleta y bota ortopédica denunciados como sustraídos

Realizaron sendos operativos con los que hallaron objetos vinculados con dos delitos
 

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 20:37

La Policía recuperó varios objetos que habían sido sustraídos en dos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Corrientes. En el primer caso, los efectivos de la Comisaría 18° Urbana recuperaron una bota ortopédica, muletas, un secador de pelo, plumas y otros objetos que habían sido robados de una vivienda del barrio Loma Alta.


En el segundo caso, se recuperó una escalera de madera y un lavarropas marca Codini que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en las calles Turin y Tupac Amaru. Los objetos fueron encontrados en las inmediaciones del asentamiento Costa Esperanza.


La recuperación de los objetos fue posible gracias a las labores investigativas realizadas por el personal policial de la mencionada dependencia policial, en colaboración con la Fiscalía en turno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD