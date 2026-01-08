Corrientes: fueron sorprendidos mientras merodeaban a bordo de un automóvil

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a tres personas en la capital correntina cuando se encontraban merodeando a bordo de un automóvil que además fue secuestrado.

El hecho ocurrió cuando efectivos fueron alertados por el sistema 911 sobre un caso de merodeo en inmediaciones de avenida Chacabuco y calle Luis Braile.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que tres personas a bordo de un automóvil se encontraban merodeando en la zona. Al ser entrevistados por los policías, estos no pudieron justificar su presencia.

En las primeras averiguaciones, se constató que todos los ocupantes del vehículo registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y uno de ellos tenía pedido de captura vigente.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar y el vehículo secuestrado de forma preventiva.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.