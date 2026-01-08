Corrientes: detuvieron a un hombre por intento de robo en una casa

Un hombre de 32 años fue detenido en la madrugada de este jueves en la ciudad de Corrientes, por intentar robar en una casa. Había sido sorprendido dentro del domicilio por los propios dueños.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en una casa ubicada sobre calle la Sánchez de Bustamante al 2700. De forma inmediata, vecinos alertaron a policías del grupo motorizado, quienes se encontraban en un recorrido de prevención.

De esa manera, se redujo al sospechoso, quien tenía un arma blanca de fabricación casera. El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía.