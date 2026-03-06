Gustavo Valdés se refirió al caso Loan Peña y pidió buscar la verdad

El senador nacional y ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló públicamente sobre el caso por la desaparición de Loan Peña, ocurrido durante su gestión. Con el cierre de la audiencia en la Cámara de Senadores, que duró apenas 20 minutos, Valdés afirmó que es “el primero que quiere saber dónde está” el niño.

El exmandatario explicó que la desaparición se registró mientras ejercía la gobernación, pero aseguró que desde el Ejecutivo provincial “nunca se entrometieron más allá de haber pedido ser querellantes”.

“Durante 10 días la causa estuvo en la Justicia provincial y luego fue derivada a la federal. Desde ese momento y hasta ahora solo conocemos lo público y lo que se difunde en los medios de comunicación de Corrientes”, agregó.

Valdés recordó que, en los primeros días de la investigación, el Gobierno provincial solicitó intervenir como querellante, pero el Poder Judicial de la Nación rechazó la solicitud. “No pudimos participar, tampoco ver las pruebas o los expedientes”, dijo.

Para finalizar, el senador expresó su deseo de esclarecer el caso: “Ojalá que pronto sepamos la verdad de qué es lo que pasó con ese niño y que los responsables la paguen”.

Con información de Noticias Argentinas.