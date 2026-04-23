Corrientes: un ex candidato de LLA es acusado de dañar el vehículo de un trabajador

Santo Tomé se ve envuelta en un escándalo tras la denuncia radicada contra el empresario y ex candidato a viceintendente, José Berecochea. El denunciado estuvo vinculado a La Libertad Avanza en 2025. La acusación fue presentada por un ex empleado, quien describió un ataque directo contra su automóvil en plena vía pública.

Esto ocurrió en medio de conflicto laboral previo que escaló en intensidad y tuvo este desenlace. Según la denuncia, el damnificado sostiene que su vehículo fue dañado intencionalmente mientras se encontraba estacionado.

Las cámaras como prueba clave

En esta causa la investigación tiene un elemento probatorio fundamental: registros de cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran a una persona, similar al empresario, aproximandose al vehículo durante la madrugada para rociarlo con un líquido removedor de pintura.

La filmación es la principal evidencia en una causa que, por el momento, no registra medidas judiciales visibles de carácter restrictivo, pero que ya ha generado ruido en el ámbito social y político de comunidad.

Conflicto laboral y demandas cruzadas

Detrás de este episodio emerge una disputa legal más amplia. El denunciante afirma que fue despedido por Berecochea, lo que generó tensión en el vínculo entre ambos.

El ataque aparece ante los investigadores como una posible derivación violenta de la situación anterior. Igualmente, la Justicia determinará las responsabilidades penales de este episodio.

Por ahora, el caso levantó interés público pero avanza sin definiciones penales, a la vez que suma interrogantes sobre el comportamiento del empresario y la posible existencia de otros hechos vinculados.

Con información de TV Taragüí