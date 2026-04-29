Corrientes: persecución y secuestro de elementos vinculados al robo de ganado

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un operativo en Ramada Paso, el cual fue el primero de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esta localidad.

En el marco del Plan Integral de Prevención de Abigeato, Seguridad Vial y Rural, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica concretó su primer procedimiento operativo. La acción fue supervisada por el oficial ayudante Alfredo Sotomayor y contó con el despliegue de efectivos en la zona de caminos vecinales.

Fuga en el acceso al paraje San Benito

El operativo se desarrolló en la noche del martes en un acceso estratégico al paraje San Benito, dentro de la jurisdicción de Itatí. En el lugar, los uniformados divisaron una motocicleta que circulaba sin luces. Al percatarse del control, el conductor realizó una maniobra evasiva.

Para evitar el control el sujeto arrojó la motocicleta al costado del camino, desoyendo la voz de alto para darse a la fuga a pie.

El conductor fue perdido de vista tras lograr internarse en un campo lindero luego de saltar un alambrado perimetral.

Secuestro de elementos sospechosos

Tras realizar un rastrillaje por las inmediaciones sin poder dar con el sospechoso, la policía procedió al secuestro de los elementos abandonados.

El sospecho dejó tras su huida una motocicleta Zanella ZB 110 negra, sin patente y en mal estado de conservación. Además, se secuestró equipo de faena, que consistía en cuatro bolsas arpilleras de nylon y una soga del mismo material.

Estos últimos elementos son frecuentemente utilizados en hechos vinculados al robo y faena de ganado, por lo que refuerzan la hipótesis de una actividad ilícita en curso.

Tanto el rodado como los elementos hallados fueron trasladados a la dependencia policial para avanzar con las diligencias del caso y tratar de identificar al titular de la motocicleta o al autor del hecho.