Corrientes: un detenido por la muerte de un hombre en una zona rural de Berón de Astrada

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una persona vinculada a un homicidio en la localidad de Berón de Astrada. Además, se secuestraron elementos de relevancia para el caso.

Durante la mañana del miércoles 29 de abril, se iniciaron actuaciones investigativas tras ser alertada sobre la presencia de un cuerpo.

El hallazgo se produjo en un sendero rural del Paraje Toro Pichay, en una zona de monte situada en las inmediaciones de la Ruta Provincial N° 15 y un camino rural.

La víctima y las lesiones

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 38 años de edad.

Tras una primera inspección, se confirmó que el cuerpo presentaba heridas compatibles con impactos de arma de fuego, lo que dio un giro inmediato a la causa hacia una investigación por homicidio.

Detención y secuestro de pruebas

En el marco de las diligencias coordinadas con la Unidad Fiscal, la Policía logró la aprehensión de un joven de 18 años.

El sospechoso fue vinculado inicialmente con el hecho tras el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan:

Un arma de aire comprimido.

Cartuchos de proyectiles.

Prendas de vestir y otros objetos personales que serán sometidos a pericias.

Tanto el demorado como los materiales secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la autoridad judicial en turno. En tanto que las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque y el grado de responsabilidad del aprehendido.