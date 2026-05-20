Narcotráfico en Corrientes: secuestran cocaína y autos por más de 26 millones de pesos

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, donde lograron desmantelar un centro de acopio y distribución de drogas. El operativo arrojó como resultado el secuestro de dosis de estupefacientes fraccionadas y elementos de logística narco por un valor millonario.

La manda judicial se ejecutó el martes 19 de mayo en el marco de una investigación penal preparatoria orientada a la prevención de delitos federales y el combate al narcomenudeo, una línea de acción coordinada de forma conjunta entre las delegaciones judiciales de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Allanamiento, dosis y secuestros millonarios

Las tareas de irrupción y registro domiciliario estuvieron a cargo del personal de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres, cuerpo de elite dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, cuyo personal venía siguiendo el rastro de la comercialización de sustancias en la zona.

Al ingresar a la propiedad investigada, los agentes federales lograron incautar un importante lote de elementos probatorios:

Estupefacientes: 25 envoltorios de nylon ("bochitas") que contenían cocaína , con un peso total de 25 gramos y acondicionados de forma directa para la venta al consumidor.

Logística: dos vehículos particulares que eran utilizados presuntamente para la distribución de la droga bajo la modalidad de delivery, y cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

Capital: una importante suma de dinero en efectivo en billetes de curso legal, presunto producto de las transacciones ilícitas del búnker.

Desde la cartera de seguridad nacional precisaron que el aforo total del procedimiento —contabilizando el valor de mercado de la sustancia reactiva, el dinero y el parque automotor retenido— fue estimado formalmente en 26.120.000 pesos.

A disposición de la Justicia de Garantías

El procedimiento de la Policía Federal fue autorizado y coordinado por el Juzgado de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial de Corrientes, bajo la dirección del juez Martín José Vega.

Una vez finalizadas las actas de rigor en el lugar del hecho, las autoridades judiciales notificaron la detención a los investigados.