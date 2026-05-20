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Paso de la Patria será sede del primer Encuentro de Pesca Adaptada

La actividad se desarrollará este jueves en el parador La Costa. 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 18:28

La localidad de Paso de la Patria será escenario este jueves del 1° Encuentro de Pesca Adaptada, una propuesta que busca promover la inclusión, la accesibilidad y el derecho de las personas con discapacidad a participar de actividades recreativas y turísticas vinculadas al río y la naturaleza.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 horas en el parador La Costa, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que se trata de un evento histórico para la localidad, pensado para fortalecer el turismo inclusivo y ampliar el acceso a experiencias vinculadas con la pesca y los espacios naturales.

Además, participarán organizaciones vinculadas a la discapacidad y personas con discapacidad provenientes de distintas provincias, con el objetivo de seguir construyendo ámbitos más accesibles e igualitarios.

Habrá paseos en lancha, pesca adaptada y actividades recreativas

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de paseos en lancha, experiencias de pesca adaptada, música en vivo, propuestas recreativas y espacios de encuentro para familias e instituciones.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • 8:00: apertura y recepción de participantes
  • 8:50: corte de cinta y convocatoria a medios
  • 9:30 a 11:30: paseos en lancha y actividades de pesca adaptada
  • 11:15: servicio de lunch y pizzas
  • 11:30: entrega de diplomas y medallas

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de guías de pesca, hoteleros, cabañeros, empresarios, comerciantes, empresas de transporte y organizaciones comprometidas con la inclusión.

El evento contará con el acompañamiento de la Municipalidad local, áreas de Turismo, Cultura, Deportes y Discapacidad, además del apoyo del Ministerio de Turismo provincial, organismos nacionales y actores del sector privado.

 

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