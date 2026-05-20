Paso de la Patria será sede del primer Encuentro de Pesca Adaptada

La localidad de Paso de la Patria será escenario este jueves del 1° Encuentro de Pesca Adaptada, una propuesta que busca promover la inclusión, la accesibilidad y el derecho de las personas con discapacidad a participar de actividades recreativas y turísticas vinculadas al río y la naturaleza.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 horas en el parador La Costa, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que se trata de un evento histórico para la localidad, pensado para fortalecer el turismo inclusivo y ampliar el acceso a experiencias vinculadas con la pesca y los espacios naturales.

Además, participarán organizaciones vinculadas a la discapacidad y personas con discapacidad provenientes de distintas provincias, con el objetivo de seguir construyendo ámbitos más accesibles e igualitarios.

Habrá paseos en lancha, pesca adaptada y actividades recreativas

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de paseos en lancha, experiencias de pesca adaptada, música en vivo, propuestas recreativas y espacios de encuentro para familias e instituciones.

El cronograma previsto es el siguiente:

8:00: apertura y recepción de participantes

apertura y recepción de participantes 8:50: corte de cinta y convocatoria a medios

corte de cinta y convocatoria a medios 9:30 a 11:30: paseos en lancha y actividades de pesca adaptada

paseos en lancha y actividades de pesca adaptada 11:15: servicio de lunch y pizzas

servicio de lunch y pizzas 11:30: entrega de diplomas y medallas

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de guías de pesca, hoteleros, cabañeros, empresarios, comerciantes, empresas de transporte y organizaciones comprometidas con la inclusión.

El evento contará con el acompañamiento de la Municipalidad local, áreas de Turismo, Cultura, Deportes y Discapacidad, además del apoyo del Ministerio de Turismo provincial, organismos nacionales y actores del sector privado.