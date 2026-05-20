Corrientes: murió el operario atropellado por un camión brasileño en la Ruta 14

En la madrugada de este miércoles, murió el banderillero que había sido atropellado por un camión de gran porte, cuando trabajaba sobre la Ruta Nacional 14, jurisdicción de Colonia Libertad.

El trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 398 de la mencionada arteria vial, donde el operario dirigía el tránsito vehicular con señalizaciones, al servicio de una empresa que realizaba tareas de bacheo sobre la calzada asfáltica.

El hecho se registró alrededor de las 10:15 de este martes 19 de mayo, cuando un camión conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña embistió de lleno al operario. Lejos de detenerse para brindar asistencia, el chofer del transporte de cargas continuó su marcha y se dio a la fuga, por lo cual de inmediato dieron aviso a las autoridades.

La huida del transportista fue frustrada a los pocos minutos gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Gendarmería Nacional lograron interceptar el vehículo en el kilómetro 390 de la misma ruta, a solo 8 kilómetros de distancia del sitio del impacto, según describieron fuentes policiales.

El conductor extranjero fue demorado de inmediato por los uniformados y quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Fiscalía en turno, de Monte Caseros.

Internacion



Por su parte, el damnificado, oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, fue trasladado de urgencia a un sanatorio privado con un cuadro de extrema gravedad.

Los médicos constataron que presentaba fracturas severas en ambas piernas y en un codo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de forma inmediata. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el deceso se produjo cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles.

Las autoridades judiciales locales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial de Corrientes para la realización de la autopsia obligatoria.

El Ministerio Público ordenó las diligencias legales y las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho. Tras los exámenes forenses de rigor, los restos del trabajador serán entregados a sus familiares para el posterior traslado a su provincia natal.